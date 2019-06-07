Учёные утверждают, что нашли способ создания лекарств против рака

Учёные, представляющие Университет Арканзас, утверждают, что обнаружили новый способ создания лекарств против рака с использованием сверхтоксичного продукта.

Эксперты зафиксировали молекулярные механизмы в ипомоасине F, ингибирующем рост опухолевых клеток. Исследуемый натуральный токсичный продукт входит в семейство гликозидов смолы, являющиеся вторичными метаболитами. Он ингибирует рост линий клеток до 10 нанометров, что сравнимо с лекарствами против рака. Об этом пишет oane.ws