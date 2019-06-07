Депутат от КПРФ отметил отсутствие протестных настроений в Челябинской области
7 июня 2019, 15:32 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Сегодня Валерий Рашкин, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ приехал в Челябинск, где встретился с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс».
Депутат отметил, что, скорее всего на выборы губернатора Челябинской области в единый день голосования от КПРФ пойдет Константин Нациевский, депутат Гордумы Челябинска.
Кроме того, Валерий Рашкин подчеркнул, что на Южном Урале нет протестных настроений.
- В Москве, в Екатеринбурге люди в этом плане более активны, - сказал он. - Люди предъявляют правительству жесткие форма, у вас такого пока нет.