//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

Депутат от КПРФ отметил отсутствие протестных настроений в Челябинской области

7 июня 2019, 15:32 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Депутат от КПРФ отметил отсутствие протестных настроений в Челябинской области

Сегодня Валерий Рашкин, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ приехал в Челябинск, где встретился с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс».

Депутат отметил, что, скорее всего на выборы губернатора Челябинской области в единый день голосования от КПРФ пойдет Константин Нациевский, депутат Гордумы Челябинска.

Кроме того, Валерий Рашкин подчеркнул, что на Южном Урале нет протестных настроений.

- В Москве, в Екатеринбурге люди в этом плане более активны, - сказал он. - Люди предъявляют правительству жесткие форма, у вас такого пока нет.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Депутат от КПРФ отметил отсутствие протестных настроений в Челябинской области

Депутат от КПРФ отметил отсутствие протестных настроений в Челябинской области 15:32

Сегодня Валерий Рашкин, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ приехал в Челябинск, где встретился с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс». >>

ММК построит логистический центр в Тольятти 06.06 17:24

Сегодня, 6 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума Виктор Рашников, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписали соглашение о строительстве логистического центра в Тольятти. >>

Для ММК подготовят дорожную карту цифровизации 06.06 16:59

Магнитогорский металлургический комбинат принял решение обновить свой цифровой портфель в рамках стратегии развития компании до 2025 года. >>
В Миассе ждут путешественника Федора Конюхова

В Миассе ждут путешественника Федора Конюхова 06.06 15:49

Знаменитый путешественник откроет Всероссийскую детскую парусную регату, которая пройдет с 9 по 14 июня на озере Тургояк. >>
Ядерный корпус... под прицелом?

Ядерный корпус... под прицелом? 06.06 12:40

Самая высокотехнологичная отрасль народного хозяйства и военно-промышленного комплекса новой России испытывает небывалый и разрушительный прессинг… >>
В Карабаше стартует проект «Улица Никольская»

В Карабаше стартует проект «Улица Никольская» 06.06 12:22

Карабаш станет площадкой для развития необычных проектов по благоустройству. На «Аллее ветеранов» появится необычная улица Никольская. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Ариэль-фест 2019 на озере Увильды соберет более 30 музыкальных групп

Ариэль-фест 2019 на озере Увильды соберет более 30 музыкальных групп 06.06 09:44

С 5 по 7 июля в живописнейшем месте Южного Урала, на водной глади озера Увильды, на территории турбазы "Омега", при поддержке медиахолдинга «Гранада Пресс» состоится первый ежегодный всероссийский (а впоследствии и международный) "Ариэль-фест 2019". >>
В Челябинске пройдет День донора

В Челябинске пройдет День донора 05.06 17:08

Всемирный День донора пройдет 14 июня в Челябинске. На театральной площади будет работать передвижная станция крови. Сдать кровь можно будет также на площадках челябинских ТРК. >>
Жители сельских территорий в Челябинской области смогут взять льготную ипотеку

Жители сельских территорий в Челябинской области смогут взять льготную ипотеку 05.06 15:33

Льготная ипотека для селян — одно из важных направлений госпрограммы «Развитие сельских территорий». Программа предполагает реализацию более 42 тысяч проектов на селе. >>
«Трактор» приглашает юных болельщиков на праздник-конкурс рисунков на асфальте

«Трактор» приглашает юных болельщиков на праздник-конкурс рисунков на асфальте 05.06 12:18

Погода внесла свои коррективы в дату проведения мероприятия. «Трактор» ждет своих маленьких фанатов 6 июня в 18-00 ч. на площадке перед Ледовой ареной «Трактор». Тема рисунков - любимая команда «Трактор», хоккей, летний отдых и семья. >>
В Троицке запретили повышать стоимость проезда на общественном транспорте

В Троицке запретили повышать стоимость проезда на общественном транспорте 05.06 11:07

Ассоциация перевозчиков обратилась к местным средствам массовой информации с инициативой повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 25 рублей. В настоящее время тариф на местные поездки на маршрутных такси составляет 20 рублей. >>
Челябинцы узнают, столкнется ли с землей очередной метеорит

Челябинцы узнают, столкнется ли с землей очередной метеорит 05.06 09:55

В новом выпуске программы «Научка» известный популяризатор науки, редактор альманаха metkere.com, блогер Илья Кабанов рассказывает о том, что ждет человечество в ближайшие тридцать лет. >>

//Новости ADWILE

Карабаш выиграл конкурс на благоустройство города 04.06 16:54

Конкурс по созданию проектов комфортной городской среды организовало Министерство строительства РФ. Лауреатом конкурса стал проект «Новый Карабаш». >>
Главный онколог Челябинской области призывает проходить диспансеризацию

Главный онколог Челябинской области призывает проходить диспансеризацию 04.06 14:59

Рак очень важно заметить на начальной стадии, именно поэтому известный онколог, депутат, главный врач областного центра онкологии и ядерной медицины Андрей Важенин призвал южноуральцев вовремя проходить диспансеризацию. >>
Андрей Важенин расскажет журналистам о борьбе с раком

Андрей Важенин расскажет журналистам о борьбе с раком 04.06 09:00

Борьба с раком — верить в чудо или в медицину? Стоит ли боятся опасного заболевания? Что нужно знать рядовому обывателю о раке? На эти и другие вопросы сегодня, 4 июня, ответит главный онколог Челябинской области Андрей Важенин на встрече с журналистами в «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс». >>
С приходом лета на Южном Урале начался #Континентальный дэнс

С приходом лета на Южном Урале начался #Континентальный дэнс 03.06 08:53

Яркий старт нового сезона подарило своим слушателям радио «Континенталь». Самые актуальные танцевальные треки, неожиданные сюрпризы, незабываемые эмоции - всё это поджидало гостей вечеринки «Континентальный Дэнс» в клубе Meet.Point. >>
В Екатеринбурге пройдет форум высотного и уникального строительства

В Екатеринбурге пройдет форум высотного и уникального строительства 03.06 08:49

Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia пройдет с 29 октября по 1 ноября в Екатеринбурге. Представители строительной индустрии съедутся в столицу Урала на один из крупнейших инженерно-строительных конгрессов уже в шестой раз. >>
В Челябинске состоится спектакль «Калина красная» с созвездием артистов

В Челябинске состоится спектакль «Калина красная» с созвездием артистов 03.06 08:41

6 июня в 19 часов в оперном театре состоится единственный спектакль «Калина красная». Напомним, что одноимённый фильм вышел на экраны страны в 1974 году. Василий Шукшин был автором сценария, режиссером и исполнителем главной роли. Сегодня, спустя 43 года, главную роль – заочницы Любы Байкаловой – играет его дочь, Мария Шукшина. >>

//Новости МирТесен

Муниципалитетам хотят разрешить публиковать нормативные акты в Интернете

Муниципалитетам хотят разрешить публиковать нормативные акты в Интернете 30.05 08:15

Федеральные парламентарии считают необходимым разрешить муниципалитетам публиковать нормативные документы в сети Интернет. В настоящее время на рассмотрение Госдумы внесен подобный законопроект. >>
Артем Артемьев: На Южном Урале большое количество предпринимателей

Артем Артемьев: На Южном Урале большое количество предпринимателей 29.05 16:32

Артем Артемьев, председатель областной организации «Опора России», сегодня, 29 мая провел встречу с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс». >>
Ученые исследуют земли и леса вокруг озера Тургояк

Ученые исследуют земли и леса вокруг озера Тургояк 29.05 12:36

Выяснить нормативы допустимых рекреационных нагрузок на территории, прилегающие к озеру Тургояк, - такова задача исследований, которые проводят ученые в Миассе. >>

//Новости партнеров

В Челябинске пройдет крупный медицинский форум 29.05 10:59

7 и 8 июня в Челябинске на площадке Radisson Blu (ул. Труда, 179) состоится V межрегиональный Форум «Медицина, доступная каждому». >>
Звездная Спартакиада челябинцев

Звездная Спартакиада челябинцев 29.05 09:56

В минувшие выходные в Тюмени состоялось Первенство Уральского федерального округа и II этап летней Спартакиады учащихся России 2019 года по каратэ. За медали и путевки на финал Спартакиады учащихся России боролись более 500 юных спортсменов. >>
В Челябинске начнут благоустройство сквера по улице Красного Урала

В Челябинске начнут благоустройство сквера по улице Красного Урала 29.05 09:30

В Курчатовском районе Челябинска с начала июня начнутся работы по благоустройству скверов и дворов. Новые детские площадки, цветник, 27 скамеек появятся в сквере на улице Красного Урала, с которого весной этого года начал знакомство новый глава Челябинской области Алексей Текслер. >>

//Новости СМИ2

Первый сабантуй на Южном Урале пройдет 1 июня

Первый сабантуй на Южном Урале пройдет 1 июня 29.05 09:19

В Челябинской области составлен план проведения сабантуев - традиционных татаро-башкирских праздников. >>
Областной Союз промышленников и предпринимателей должен быть эффективным

Областной Союз промышленников и предпринимателей должен быть эффективным 28.05 16:14

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области должен работать более эффективно. Такое мнение высказал Вячеслав Скворцов, почетный член СПП. >>

«Единая Россия» просит Минтруд изменить закон о детских пособиях 28.05 14:53

Представители партии «Единая Россия» обратились в министерство труда РФ с инициативой пересмотреть федеральное законодательство о выплате детских пособий. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В американских СМИ поведали о «неприятном сюрпризе» России ВМС Соединенных Штатов
2

Бари Алибасов в больнице составил новое завещание
3

Урожаи и качество картофеля падают
4

Фото с репетиции похорон, завещание в пользу кота и аппарат искусственной вентиляции легких. Новости о состоянии Бари Алибасова
5

Вычислено предполагаемое место начала войны между Соединенными Штатами и Россией

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры