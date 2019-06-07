В Японии запретят выдавать покупателям бесплатные пластиковые пакеты для покупок

В Японии супермаркетам, торговым центрам и магазинам розничной торговли запретят выдавать покупателям бесплатные пластиковые пакеты для покупок. Соответствующий законопроект правительство представит в ближайшее время. Об этом заявил лава министерства окружающей среды Есиаки Харада.

Власти планируют внести вклад в борьбу с загрязнением биосферы. Харада отметил, что пластиковые пакеты составляют небольшую часть всего пластикового мусора, однако это нововведение станет «крайне символичным». Об этом пишет «Мои года».