Погиб герой: более 200 человек простились с Никитой Белянкиным

На Митинском кладбище похоронили спецназовца ГРУ Никиту Белянкина, который вступился за двух парней и погиб в драке.

Более 200 человек пришли проститься с героем. На похоронах присутствовали родственники погибшего, друзья, бывшие сослуживцы и просто неравнодушные люди. Гроб несли солдаты Преображенского полка. Когда тело Никиты опустили в могилу, оркестр заиграл гимн России, а солдаты дали три залпа, передает Подмосковье сегодня.