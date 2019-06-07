Фотофиксации техосмотра автомобилей станет обязательной. Закон подписан

Фотофиксации технического осмотра (ТО) автомобилей станет обязательной. Президент России Владимир Путин 6 июня 2019 года подписал закон об обязательной фотофиксации ТО автомобилей.

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ должен вступить в силу по истечении года после опубликования. Диагностические карты теперь будут оформляться в электронном виде с электронной подписью технического эксперта.

В сопроводительной записке к закону отмечается, что это поможет в борьбе с практикой массового оформления диагностических карт без реального техосмотра.

Контроль за оформлением диагностики и связанным с ней процессы будет проводить МВД.