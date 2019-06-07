Губернатор Ростовской области подписал на ПМЭФ-2019 соглашения на 187,5 млрд рублей

«Новошахтинский завод нефтепродуктов» - лидер по инвестициям

Самым крупным по объему инвестиций, подписанным Ростовской областью на форуме, стало соглашение с компанией «Юг Энерго». С 2020 по 2030 годы «Юг Энерго» инвестирует в развитие «Новошахтинского завода нефтепродуктов» 177 млрд рублей. В ходе реализации инвестиционных проектов инвестор готов создать на предприятии до 1 тысячи рабочих мест.

- Надеюсь, партнеры реализуют свои планы до 2024 года, мы оцениваем, что это порядка 50 млрд рублей инвестиций. Ну, и до 2030-го, как заявлено, - до 177. Несколько сотен новых рабочих мест - это то, что нам нужно, особенно в шахтерских территориях. Правительство области будет сопровождать проект, очень конкретно помогать при необходимости. Естественно, наша принципиальная задача – это вопросы экологии, чистого воздуха, территории, - прокомментировал подписанное соглашение губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Нефтеперерабатывающий завод с проектной мощностью до 7,5 млн тонн нефти в год был введен в эксплуатацию десять лет назад. В 2014 году завершено строительство битумной установки мощностью 700 тыс. тонн в год. В 2015 году «НЗНП» завершило строительство второй установки первичной переработки нефти.

Компания «ЮГ Энерго» - единственный учредитель ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» и осуществляет управление его деятельностью.

Новочеркасский электродный завода ждет модернизация

Специальный инвестиционный контракт на модернизацию производства выпуска графитированных электродов «ЭПМ-Новочеркасского электродного завода» был заключён Минпромторгом РФ, правительством Ростовской области и Группой ЭПМ.

Подписи под документом поставили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Ростовской области Василий Голубев, генеральный директор Группы ЭПМ Виктор Нечуятов.

Основные инвестиционные проекты компания планирует реализовать уже в нынешнем году.

- В рамках проекта планируется инвестирование в развитие производства графитированных электродов крупного сечения свыше 2,7 млрд рублей до конца 2023 года, объём налогов и прочих платежей в бюджеты всех уровней составит около 900 млн рублей, объём произведенной и реализованной продукции за 5 лет - более 20 млрд рублей, около 70% из которой будет направлено на внутренний рынок, - заявил Денис Мантуров.

Так, в апреле этого года был введен в строй роботизированный ниппельный центр на ЭПМ-НЭЗ, который повысит точность механической обработки в пять раз и позволит выйти на уровень мировых аналогов.

В конце года планируется ввести в эксплуатацию печь обжига RIEDHAMMER – это ключевой инвестиционный проект, направленный на повышение качества и увеличение объемов выпуска графитированных электродов диаметром 610 мм.









Василий Голубев особо подчеркнул конкретность и содержательность достигнутых договорённостей:

- Мы подписали очень важный документ, который четко определяет программу дальнейшей модернизации крупного донского промышленного предприятия. За этим стоит не только новый уровень оснащения, но и заметный рост объёмов производства.

Как отметил генеральный директор Группы ЭПМ Виктор Нечуятов, ожидаемый инвестиционной эффект от программы модернизации — обеспечение более половины потребности российской металлургии в графитированных электродах больших диаметров.

Графитированные электроды используются в электродуговых печах переменного и постоянного тока различной мощности для производства электростали.

Компания «МАРС» удвоит свои мощности на Дону

В инвестиционном проекте Ростовской области и компании «МАРС» запланировано увеличить производственные мощности фабрики, расположенной в регионе, в два раза. Речь идет о строительстве второй линии по производству влажных кормов для домашних животных. Инвестиции в проект составят 1,1 млрд рублей.

- Я удовлетворён тем, как развивается наше партнёрство с компанией «Марс». Мы конструктивно сработали на предыдущем этапе, открыв в Ростовской области полтора года назад завод по производству кормов для домашних животных. Рад, что руководство компании приняло решение о продолжении инвестирования в свой донской актив, - сказал после подписания соглашения Василий Голубев.

Строительство планируется завершить в 2020 году. После реализации проекта число рабочих мест на предприятии увеличится на четверть. Общая сумма инвестиций с начала реализации проекта в 2015 году составила более 6 млрд рублей.

Ростовская фабрика - десятая производственная площадка Mars в России. Меморандум о ее строительстве был подписан на ПЭМФ-2015. Открылась новое производство в октябре 2017 года. В начале 2019 года предприятие вышло на 100% уровень от заявленной мощности. На сегодняшний день завод производит около 50 ассортиментных позиций полнорационных кормов популярных брендов.

«Балтика» и Ростовская область договорились о продолжении взаимодействия

В документе, который был подписан регионом и компанией, речь идет о развитии взаимодействия в социально-экономической сфере, а также реализации экологической политики.

Во время встречи губернатор Дона и глава пивоваренной компании обсудили вопросы регулирования рынка слабоалкогольной продукции и законодательные инициативы, которые могут оказать влияние на развитие отрасли.

На Дону появится около 500 новых «Магнитов»

Значительно увеличится в регионе в ближайшие годы торговая сеть. И прежде всего благодаря новому инвестиционному соглашению с «Магнитом».

До 2021 года компания намерена открыть В Ростовской области около 500 магазинов и сделать редизайн почти 400 уже существующих.

Сегодня в «Магните» работают около более 11 тысяч жителей региона. С открытием новых магазинов планируется создать около 2 000 рабочих мест.

Доля местных поставщиков в общем ассортименте занимает около 7%. В 2018 году они отгрузили в донскую сеть продукции на 8 млрд рублей, а в магазины за пределы региона – еще на 13 млрд рублей.

В этом году заключено около десяти новых контрактов с локальными производителями молочной продукции, снэков, кондитерских изделий, промышленных товаров, с поставщиками свежих фруктов. Также в пяти городах Донского края работают 11 фермерских двориков, в которых представлена продукция региональных фермеров.

В 2018 году было открыто 50 магазинов, в этом году – более 30. Налоговые поступления в бюджет Ростовской области за два предыдущих года составили более 1,3 млрд рублей. В этом году в казну региона поступило уже 228,5 миллионов рублей.

Инвестиции в «Донской табак» составят около 12 млн долларов

Соглашение об этом подписано в присутствии губернатора Василия Голубева и вице-президента компании «Джапан Табако» Муцуо Иваи первым заместителем губернатора Ростовской области Виктором Гончаровым и вице-президентом по корпоративным отношениям и коммуникациям компании JTI в России Сергеем Головко.

Документ предусматривает расширение взаимодействия по реализации инвестиционных проектов, обновление социального пакета для 700 сотрудников фабрики, поддержку инициатив региона в сфере экологии, совместные усилия по противодействию рынку нелегальных сигарет.

JTI планирует в течение следующих двух лет инвестировать в развитие донского предприятия около 12 млн долларов.

JTI (Japan Tobacco International), входящая в состав группы компаний Japan Tobacco, - ведущий международный производитель табачной продукции. С 2018 года в группу компаний JTI вошёл «Донской табак» - четвертый в РФ по величине производитель табачных изделий.









ВТБ поддержит малый бизнес

Соглашение о сотрудничестве с ВТБ предусматривает закрепление ранее достигнутых договоренностей между банком и донским правительством в социально-экономическом развитии региона. В частности, стороны намерены расширять сотрудничество в сфере инвестиционного и проектного финансирования, здравоохранения и инфраструктурного строительства, развивать систему кредитования физических и юридических лиц, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, участвовать в реализации программ по обеспечению доступным жильем населения.

Кроме того, среди направлений совместной деятельности - работа по внедрению современных банковских технологий и повышению финансовой грамотности жителей Дона.

- В развитие соглашения, которое мы заключили год назад, мы сегодня утвердили с банком конкретный план совместных действий. Для нас особенно важны договорённости по увеличению объемов поддержки малого предпринимательства, что соответствует задачам нацпроекта. Интересны и планы по проектам в сфере государственно-частного партнерства, - заявил Василий Голубев.

Также одним из больших результатов Петербургского международного экономического форума, уверены на Дону, стало подписание соглашения о сотрудничестве с ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова» Минздрава России. Специалисты центра помогут внедрить свой передовой опыт в практику здравоохранения Ростовской области, будут содействовать в организации системы подготовки и переподготовки медицинских кадров региона. Разумеется, предусмотрена и практика оказания помощи жителям региона.