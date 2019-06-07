Американский крейсер внезапно пересек курс кораблю РФ в Восточно-Китайском море

Американский крейсер Chancellorsville сегодня утром внезапно пересек курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море. Об этом рассказывается в сообщении, распространенном пресс-службой Тихоокеанского флота РФ.

В информации говорится, что Chancellorsville прошел в пятидесяти метрах от «Адмирала Виноградова». Экипаж корабля был вынужден прибегнуть к экстренному маневрированию, чтобы не допустить столкновения. В пресс-службе ТОФ отметили, что российская сторона выразила протест командованию крейсера США.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на страницах американской прессы появился материал, в котором идет речь о «неприятном сюрпризе» России ВМС Соединенных Штатов.