Метеорологи рассказали, сколько продержится жара в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков утром в пятницу, 7 июня, сообщил, сколько продержится жара в Москве. Сегодня столбики термометров поднимутся до 32 градусов.

Синоптик отметил, что жаркая погода будет царить в столице в ближайшую неделю, а, вероятно, до середины июня. Предполагается, что в субботу и воскресенье воздух прогреется до 33 градусов, но в понедельник температура немного снизится, передает RT. К среде она вновь поднимется до 32 градусов и будет держаться на этом уровне до конца недели.

Анатолий Цыганков, однако, заметил, что жара, установившаяся в последние дни в Москве, не соответствует критерию аномальности.