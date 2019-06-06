Заявление АО «ГУОВ»
6 июня 2019, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]
В целях урегулирования финансовых претензий «Альфа-Банка», акционерное общество «ГУОВ» подтверждает готовность выполнить имеющиеся финансовые обязательства в течение ближайших месяцев.
Конкретные условия погашения задолженности подготовлены и будут направлены банку в максимально короткий срок.
Акционерное общество «ГУОВ» продолжает осуществлять деятельность по выполнению государственных контрактов в полном объеме.
Строительство военных и социальных объектов осуществляется в соответствии с утвержденными графиками.