В регионах после реформы пенсии растут медленнее зарплат

Средний размер назначенных пенсий в марте 2019 года составил, по оценке, 30.1% от средней начисленной зарплаты по стране против 30.8% в апреле 2018 года. Об этом сообщил Росстат.

При этом средняя ежемесячная пенсия в реальном исчислении увеличилась в апреле 2019 на те же 0.7% по сравнению с прошлым годом, а в номинальном выражении - составила 14 141 рубль.

Ранее реальный рост зарплат был основным рычагом сдерживания падения реальных доходов россиян. Напомним, доходы населения областей, в основном складываются, из зарплат и пенсий.