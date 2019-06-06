Депрессия хозяев вызывает стресс у собак

Ученые университета Линчепинга в Швеции провели исследование, в результате которого выяснили, что собаки "заражаются" стрессом от своих хозяев. Животные сопереживают, когда человек в депрессии.

"Что интересно, характер самих собак не влиял на развитие стресса, тогда как личность их владельцев очень сильно влияла на состояние их домашних питомцев", - пояснили в шведском учреждении.

В рамках исследования ученые измеряли концентрацию гормона кортизола в шерсти собак пород бордер-колли и шотландских овчарок, и в волосах их хозяек, добровольно согласившихся на эксперимент.

Выяснилось, что гормон стресса не зависел от того, что происходило с самими животными, а вот ситуации, когда в депрессию впадали их хозяйки, сразу вызывали такое же состояние и у их собак.