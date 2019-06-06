Какие веб-сериалы больше всего смотрят в сети

Если сейчас спросить любого человека, то на вопрос: «А смотришь ли ты сериалы?» Он ответит непременно: «Да!». Многие после тяжелого рабочего дня предпочитает прийти домой и включить свой любимый сериал, чтобы расслабиться и поймать дзен. На сегодняшний день всё большую популярность набирают веб-сериалы. Это сериалы специально выпущенные для интернет пространства.

Какие из них сегодня наиболее востребованы зрителями?

Первую строчку рейтинга занимает, конечно же «Игра престолов». Легендарное продолжение вышло совсем недавно, весну 2019 года ждал практически каждый второй сериаломан. Для тех, кто еще не знаком с этим Американским шедевром, стоит знать, что история повествует о нескольких дворянских родах, которые ведут ожесточенную войну за престол в месте под названием Вестерос. Между героями выстроенная довольно сложная родословная, в которой можно разобраться лишь, посмотрев все части этой невероятной фентази-саги. Мало тех, кто остается равнодушным к просмотру этого сериала, ведь посмотреть на драконов и зомби мечтает каждый.

Вторым по популярности является сериал «Уэйн». Эта новинка 2019 года, уже покорила сердца многих любителей Американской комедии. Перед зрителями предстает отвязный и безрассудный парень по имена Уэйн, которому всего 16 лет. Он остается без отца и намерен как-то выживать. Справляться с горестями ему помогает 15-летняя девчонка Дэл. Их приключения начинаются, когда они отправляются на поиски украденной машины отца Уэйна. Мальчик всеми силами старается вернуть эту тачку, ведь это единственное, что оставил ему отец. Удастся ли ему покарать злодея и покорить сердце Дэл смотрите сами.

Третий сериал «Очень странные дела» полюбился уже многим, так как выпускается с 2016 года, и до сих пор продолжает набирать популярность. Был спродюсирован компанией «Netflix», которая смогла соединить ужасы, фантастику и фэнтази вместе. В самом начале есть некая предыстория о мальчике, после пропажи которого жизнь всего провинциального городка переворачивается с ног на голову. На поиски мальчишки подключаются родственники и его лучший друг Майк, который хочет докопаться до истины сделав свое расследование, что приведет его к неприятной и мистической встрече.

В мае Интернет взорвал сериал «Чернобыль», о котором пишут практически все СМИ.

К сожалению, российские веб-сериалы пока не могут похвастаться таким же успехом у аудитории.