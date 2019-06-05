В Сочи до конца лета закрывают шесть пляжей

Для посещения жителями и гостями города Сочи этим летом будут закрыты шесть сочинских пляжей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Отмечается, что речь идет о реконструкции.

Нельзя будет искупаться на пляже "Магри", базе отдыха "Слава Черноморья", муниципальном пляже "Прозрачный", "Донские озера", "Тиона", а также на пляже санатория "Юность", передает агентство ТАСС.

Жителям и гостям курорта предлагают загорать и купать на любом другом из двухсот пляжей Сочи. Некоторые из них отмечены голубым флагом, считающимся, напомним, международным знаком качества.