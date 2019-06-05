Сотрудник автозаправки оплатил за клиентку бензин и получил 1,5 млн рублей

Работник одной из автозаправок под Кейптауном Нкосико Мбеле заплатил за клиентку, у которой с собой не оказалось банковской карты. Через некоторое время мужчина получил от неё благодарность в размере около 1,5 миллиона рублей.

Женщина по имени Монет ван Девентер расскзаала о поступке сотрудника автозаправки в социальных сетях с пометкой, что он "вдохнул надежду на счастливое будущее Южной Африки", - сообщает газета "The Sowetan".

Девушка организовала на одной из интернет-площадок кампанию по сбору пожертвований для Мбеле. В результате за неделю Девентер собрала 330 тыс. рандов (1,491 млн рублей).

Мбеле был шокирован ответным поступком девушки и не мог поверить своему счастью. Как сообщает издание, часть денег он отправил на помощь уличным детям.