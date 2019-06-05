Комментарий психолога: чтобы побороть насилие в школах, нужно начать с учителей

28 мая 14-летний ученик школы в Вольске Саратовской области ударил одноклассницу ледорубом и пытался поджечь школу, бросив две бутылки с зажигательной смесью в класс.

Всего за пару недель до этого в казанской школе задержали десятиклассника, который явился на урок русского языка с пневматическим пистолетом и кухонным ножом и удерживал одноклассников в кабинете. Чтобы побороть такие ЧП, нужно начать с учителей, уверена детский и подростковый психолог Анфиса Калистратова.

"Школа не занимается тем, чем должна заниматься: не только обучать, но и формировать личность ребенка. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, профессия педагога сейчас не престижна, она потеряла свою ценность. Многие способные молодые люди, которые могли бы работать в школе, туда не идут. Они предпочитают заниматься любимым делом другими способами: например, создают каналы на YouTube, где можно в доступной форме давать детям знания. Они не хотят сталкиваться со школьной системой". Об этом пишет URA.RU