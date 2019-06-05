СМИ: в России подорожала сотовая связь

Минимальный пакетный тариф мобильной связи в России в среднем подорожал на 3% с декабря 2018 года по май 2019 года. Об этом свидетельствует отчет Content Review, передает "Коммерсантъ".

Цены выросли во всех регионах, хотя в некоторых повышение, вроде бы, крайне незначительное. Например, в Москве средняя цена минимального тарифа поднялась на 1 рубль - до 351 рубля.

Издание отмечает, что операторам сотовой связи было просто необходимо компенсировать выпадающие доходы, что привело к отмене ценовых войн в регионах и росту тарифов на услуги связи.

Кроме того, на стоимость мобильной связи повлияли повышение НДС с начала 2019 года и отмена внутрисетевого роуминга (соответствующее постановление правительства вступило в силу с 1 июня).