Астрономы рассказали о редком небесном явлении в первые месяцы лета

В Московском планетарии сообщили, что на небе можно наблюдать редкое природное явление - серебристые облака. Отмечается, что увидеть подобное можно только в июне или июле ночью.

"Наблюдать серебристые облака можно лишь в летние месяцы в Северном полушарии, ... обычно с середины июня до середины июля, и лишь на географических широтах от 45 до 70 градусов, причем в большинстве случаев они чаще видны на широтах от 55 до 65 градусов. При внимательном наблюдении их замечают ежегодно, но высокой яркости они достигают далеко не каждый год", - передаёт слова специалиста РИА Новости.

Серебристые облака образуются в верхних слоях атмосферы, на расстоянии 80-90 километров и за счёт солнечного света облака получают голубовато-синий цвет.

В научном сообществе нет единого мнения о появлении подобного явления. Одни это связывают с извержением Вулкана Кракатау в 1883 году, потому что до 1885 года такого явления не наблюдали, они считают, что взаимодействие большого количества вулканической пыли и водяного пара превратилось в серебристые облака.

Другие связывают с различными гипотезами, например метеорной, о "солнечном дожде" и пр.