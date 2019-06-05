Учёные утверждают, что создали пластыри для восстановления после сердечного приступа

Учёные из Великобритании рассказали, что разработали пластыри размером с большой палец, которые могут помочь восстановить сердце после приступа. Химические вещества в них стимулируют клетки к восстановлению и регенерации.

Пластыри, сшитые на месте во время операции, содержат стволовые клетки,запрограммированные для превращения в клетки сердечной мышцы. Испытания показали, что они начинают работать уже через три дня. В конечном итоге помогают более эффективно прокачивать поврежденную сердечную мышцу.

«Разработка имеет потенциал лечить сердца. Это яркий пример ведущих мировых исследований, которые могут изменить жизнь людей во всем мире. Если клинические испытания покажут преимущества пластырей для людей после сердечного приступа, то это было бы большим скачком вперед для регенеративной медицины», - сказал эксперт. Об этом пишет портал Актуальные новости.