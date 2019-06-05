Почетный адвокат рассказала о новом виде алиментов в России

Минюст предложил обязать родителей, которые разведены, дополнительно оплачивать ребенку жилье. Выплатами предлагается обложить тех россиян, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилой площади.

Почётный адвокат России Людмила Айвар выступила "за" идею Минюста, но добавила, что вопрос обеспечения жильем детей разведенных родителей уже решается действующим законодательством. Об этом пишет НСН.

«Я думаю, что эта мера должна прижиться, потому что это жизненно необходимо для тех детей, которые не имеют жилья и которых отцы выгоняют из имеющегося у них жилья, когда женщины вынуждены скитаться, снимать квартиру при отсутствии другого места жительства», — отметила адвокат.