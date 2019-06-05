Занятия спортом помогают детям адаптироваться в cоциуме в подростковом возрасте

Научные сотрудники Университета Монреаля выяснили, что занятия спортом помогают детям адаптироваться в социуме, когда они достигают подросткового возраста.

Исследователи выяснили, что дети, регулярно занимавшиеся каким-либо видом спорта в 6-10-летнем возрасте, по достижении ими 12 лет оказывались более адаптированными к социуму, нежели из сверстники, которые не были задействованы в физической активности на постоянной основе, передает Oane.ws

«Мы полагаем, что активное участие ребёнка в организованном спорте способствует его всеобщему развитию и положительным образом отображается не только на его физическом состоянии, но и на социально-эмоциональном уровне», – сказали эксперты.