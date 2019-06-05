Юрий Каннер: В XXI веке происходит потеря людьми своей национальной идентичности

На последних выборах главы Российского еврейского конгресса снова победил Юрий Каннер. В общении с журналистами он заявил, что интересы евреев в Российской Федерации представляют религиозные структуры. Это происходит, несмотря на то, что религия отделена от государства.



Евреи хотят дать своим детям национальное образование, возможность сохранения и передачи традиций. Ввиду того, что евреи не имеют одинаковых политических интересов, задача по обеспечению национального образования является приоритетной для всей общины.



Юрий Исаакович уточнил также, кого можно считать евреем. В частности, человек, у которого мать еврейка, либо дедушка еврей, может относить себя к еврейской национальности. Помимо этого евреями считаются те, которые сами себя к таковым относят и кого другие считают евреем, а также люди, исповедующие иудаизм.



По подсчётам, порядка полутора миллионов человек относятся к евреям по признаку национального родства. Порядка 150 тысяч человек связаны в той или иной степени с национальностью через еврейские общины.



В диалоге с журналистами лидер конгресса рассказал, что "...часто через еврейский конгресс решаются вопросы обеспечения правовой защиты евреев, задержанных на территории России за совершение преступлений и правонарушений. Большой задачей еврейского общества является приведение в порядок мест массовых захоронений евреев, погибших во время Холокоста. Заброшенные кладбища также необходимо привести в должный вид".



Юрий Каннер считает, что в XXI веке происходит потеря людьми своей национальной идентичности. Несмотря на то, что организация в своей работе ориентируется на положение евреев в Российской Федерации, еврейский конгресс постоянно уделяет внимание проблемам евреев в самом Израиле и других местах мира.



С 2018 года Российский еврейский конгресс стал входить во Всемирный еврейский конгресс. Это повысило значимость организации. В её рядах состоят очень влиятельные в мире люди. Для того, чтобы собрать все религиозные и светские организации в одну структуру, конгрессом была создана электронная площадка. Через неё все еврейские организации смогут осуществлять голосование и вносить на обсуждение различные вопросы, идеи и способы решения возникающих в общине проблем.



