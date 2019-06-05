У женщины в США обнаружили вместо опухоли ленточного червя в мозге

В Нью-Йорке в одной из больниц во время операции на мозгу обнаружили у женщины ленточного червя. По предварительному мнению, там должна была оказаться опухоль.

У 42-летней жительницы США из Мидлтауна проявился ряд симптомов: бессоница, ночные кошмары, галлюцинации, которые указывали на неврологическое заболевание. После проведенного исследования с помощью МРТ у женщины обнаружили образование в области головы. Медики предположили, что это злокачественная опухоль и назначали операцию для удаления причины недуга.

В ходе операции хирурги обнаружили образование размером с перепелиное яйцо. Внутри капсулы находился ленточный червь, который был причиной заболевания. После удаления паразита и прохождения реабилитации женщина полностью выздоровела. Об этом пишет Dni24.com