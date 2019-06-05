//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

У женщины в США обнаружили вместо опухоли ленточного червя в мозге

5 июня 2019, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

У женщины в США обнаружили вместо опухоли ленточного червя в мозге
фото: Pixabay

В Нью-Йорке в одной из больниц во время операции на мозгу обнаружили у женщины ленточного червя. По предварительному мнению, там должна была оказаться опухоль.

У 42-летней жительницы США из Мидлтауна проявился ряд симптомов: бессоница, ночные кошмары, галлюцинации, которые указывали на неврологическое заболевание. После проведенного исследования с помощью МРТ у женщины обнаружили образование в области головы. Медики предположили, что это злокачественная опухоль и назначали операцию для удаления причины недуга.

В ходе операции хирурги обнаружили образование размером с перепелиное яйцо. Внутри капсулы находился ленточный червь, который был причиной заболевания. После удаления паразита и прохождения реабилитации женщина полностью выздоровела. Об этом пишет Dni24.com

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕСт

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Общество

Астрономы рассказали о редком небесном явлении в первые месяцы лета

Астрономы рассказали о редком небесном явлении в первые месяцы лета

В Московском планетарии сообщили, что на небе можно наблюдать редкое природное явление - серебристые облака. Отмечается, что увидеть подобное можно только в июне или июле ночью.

//Общество

Президент Путин отправил в отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова

Президент Путин отправил в отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова

Президент Путин отправил в отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова. На месте временно исполняющего обязанности Морозов пробыл меньше года, но, видимо, больше не потянул.

//В мире

Появилось видео с места нового минометного удара киевских силовиков по столице ДНР

Появилось видео с места нового минометного удара киевских силовиков по столице ДНР

Киевские военные атаковали из минометов мечеть, которая находится в Куйбышевском районе города Донецка. Видео с места обстрела опубликовала на своем YouTube-канале Народная милиция самопровозглашенной ДНР.

//В мире

Госдума: слова Зеленского о "Северном потоке – 2" являются попыткой сохранить транзит

Госдума: слова Зеленского о "Северном потоке – 2" являются попыткой сохранить транзит

Член комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев заявил, что слова президента Украины о "Северном потоке – 2" являются попыткой сохранить транзит.

//В мире

США сообщили о "небезопасном" перехвате своего самолета-разведчика российским Су-35

США сообщили о "небезопасном" перехвате своего самолета-разведчика российским Су-35

Пресс-служба Шестого флота США сообщила, что российский Су-35 трижды перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет. Второй перехват в Вашингтоне назвали "небезопасным".

//Новости СМИ2

//Общество

Минюст предложил новый вид алиментов - обеспечивать детей собственным жильем

Минюст предложил новый вид алиментов - обеспечивать детей собственным жильем

Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

//Общество

На Украине после стрельбы полицейских и гибели ребенка призывают снять главу МВД Авакова

На Украине после стрельбы полицейских и гибели ребенка призывают снять главу МВД Авакова

На Украине после стрельбы полицейских и гибели пятилетнего ребенка призывают снять главу МВД Арсена Авакова. Сотрудники патрульно-постовой службы в городе Переяславе-Хмельницком устроили стрельбу по банкам неподалеку от играющих детей.

//Шоу-бизнес

СМИ: бывшая подруга Андрея Губина заявила, что раньше он много пил

СМИ: бывшая подруга Андрея Губина заявила, что раньше он много пил

Бывшая подруга некогда популярного артиста Андрея Губина заявила, что раньше певец много пил. По мнению женщины, которое она выразила в беседе с журналистами, именно поэтому у него "пострадала психика".

//Шоу-бизнес

"Cтарость — не радость" - Cтаниславу Садальскому не понравилась программа Владимира Познера с Максимом Галкиным

"Cтарость — не радость" - Cтаниславу Садальскому не понравилась программа Владимира Познера с Максимом Галкиным

Актёр и популярный блогер Cтанислав Садальский присоединился к критике программы Владимира Познера, в которой принял участие юморист и телеведущий Максим Галкин. Садальский активно критикует Галкина.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Общество

СМИ: в России подорожала сотовая связь

СМИ: в России подорожала сотовая связь

Минимальный пакетный тариф мобильной связи в России в среднем подорожал на 3% с декабря 2018 года по май 2019 года. Об этом свидетельствует отчет Content Review, передает "Коммерсантъ".

//Общество

Почетный адвокат рассказала о новом виде алиментов в России

Почетный адвокат рассказала о новом виде алиментов в России

Минюст предложил обязать родителей, которые разведены, дополнительно оплачивать ребенку жилье. Выплатами предлагается обложить тех россиян, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилой площади.

//В мире

Зеленский считает, что РФ виновата в обострении конфликта на Донбассе

Зеленский считает, что РФ виновата в обострении конфликта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении конфликта на Донбассе. Глава государства отметил, что в результате обстрела на востоке страны погибли трое человек, ещё трое ранены.

//Шоу-бизнес

«Не удивлюсь, если стакан с отравой Алибасову преподнесла внучка Лиды», заявил Стас Садальский

«Не удивлюсь, если стакан с отравой Алибасову преподнесла внучка Лиды», заявил Стас Садальский

Актер уверен, его старого друга пытались отравить родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной. Вчера продюсера с сильнейшим химическим отравлением доставили в институт Склифосовского.

//Здоровье

Бургер не только вреден, но и полезен - секрет от известного ресторатора

Бургер не только вреден, но и полезен - секрет от известного ресторатора

Недавно в СМИ прошла информация, что по своему составу шаурма достаточно сбалансировано укомплектована - тут и мясо, и овощи, и специи, и соусы. Но диетологи посоветовали всё-таки готовить её дома, чтобы не сомневаться в качестве. Параллельно возник вопрос с бургерами, они действительно вредны для здоровья?

//В мире

На Украине назвали единственный шанс Зеленского на прекращение войны в Донбассе

На Украине назвали единственный шанс Зеленского на прекращение войны в Донбассе

На Украине обозначили единственный шанс Владимира Зеленского на прекращение конфликта в Донбассе. По данному вопросу высказался Вадим Кодачигов, глава Ассоциации производителей вооружений и военной техники.

//В мире

Православие в Латвии – что происходит?

Православие в Латвии – что происходит?

Православную общину Латвии взволновало предложение комиссии Сейма о поправках в законе «о православной церкви»: руководители Православной церкви Латвии должны быть гражданами, проживающими в стране не менее 10 лет.

//Общество

Юрий Каннер: В XXI веке происходит потеря людьми своей национальной идентичности

Юрий Каннер: В XXI веке происходит потеря людьми своей национальной идентичности

На последних выборах главы Российского еврейского конгресса снова победил Юрий Каннер. В общении с журналистами он заявил, что интересы евреев в Российской Федерации представляют религиозные структуры. Это происходит, несмотря на то, что религия отделена от государства.

//В мире

Зеленский назвал главу Еврокомиссии "нормальным дядькой" и "классным мужиком"

Зеленский назвал главу Еврокомиссии "нормальным дядькой" и "классным мужиком"

Президент Украины Владимир Зеленский в среду назвал, главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "добрым, теплым, нормальным дядькой", а также "классным мужиком". Накануне политики встретились в Брюсселе.

//Общество

СК установил основного виновного в гибели бывшего спецназовца ГРУ в Красногорске

СК установил основного виновного в гибели бывшего спецназовца ГРУ в Красногорске

Следственный комитет установил основного виновного в гибели бывшего спецназовца ГРУ ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе Подмосковья. Ему предъявлено обвинение.

//В мире

В ВСУ озвучили данные об уничтожении ополченцами украинских военных в Донбассе

В ВСУ озвучили данные об уничтожении ополченцами украинских военных в Донбассе

В Вооруженных силах Украины озвучили данные о новых боестолкновениях с ополченцами и потерях военных в Донбассе. Соответствующее сообщение выложено на странице операции Киева в регионе в соцсети Facebook.

//Общество

Матвиенко: Россия ни с кем не намерена обсуждать вопрос статуса Крыма

Матвиенко: Россия ни с кем не намерена обсуждать вопрос статуса Крыма

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко днем в среду, 5 июня, заявила, что тема статуса Крыма к настоящему моменту закрыта. По словам политика, Россия ни с кем не намерена обсуждать данный вопрос.

//Шоу-бизнес

"Теперь его распнут", в новом клипе Сергей Шнуров посмеялся над религией

"Теперь его распнут", в новом клипе Сергей Шнуров посмеялся над религией

Сергей Шнуров, конечно, привык эпатировать публику, но последнее творение скандального музыканта прямо инструкция Роспотребназдора о том, что не надо делать в публичном медиа-пространстве.

//Общество

Врач-диетолог назвал банальную причину роста ожирения среди россиянок

Врач-диетолог назвал банальную причину роста ожирения среди россиянок

Известный российский диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал причину роста ожирения у россиянок. Гинзбург считает, что самой разной еды в России стало много, и наши женщины объедают и не занимаются спортом.

//Происшествия

В Москве прохожие разбили стекло в автомобиле, чтобы спасти оставленного в салоне ребенка

В Москве прохожие разбили стекло в автомобиле, чтобы спасти оставленного в салоне ребенка

В среду стало известно, что в районе Восточное Бирюлево на юге Москвы прохожие разбили стекло в иномарке, чтобы спасти оставленного там ребенка. Эту информацию предоставил источник в экстренных службах.

//Хайтек

Искусственный интеллект – нечеловеческое будущее человечества?

Искусственный интеллект – нечеловеческое будущее человечества?

В России вслед за КНР и США скоро утвердят национальную стратегию в области искусственного интеллекта. Проект «Цифровая экономика», направленный на достижение мирового лидерства, начинает приобретать реальные очертания. Из нашего бюджета будет выделено 90 млрд. руб. в течение 6 лет.

//Шоу-бизнес

Тимати считает, что его крутую коллекцию одежды, выпущенную вместе с Минобороны, критикуют завистники

Тимати считает, что его крутую коллекцию одежды, выпущенную вместе с Минобороны, критикуют завистники

Исполнитель рэпа Тимур Юнусов, известный как Тимати, считает, что коллекции одежды в стиле милитари, выпущенную под брендом Black Star совместно с Министерством обороны РФ, критикуют завистники.

//В мире

Берлин: вопрос о военных репарациях закрыт

Берлин: вопрос о военных репарациях закрыт

Представитель Министерства иностранных дел ФРГ Райнер Бройль утром в среду, 5 июня, заявил, что вопрос о военных репарациях со стороны Германии закрыт с правовой и политической точек зрения.

//Новости партнеров

//Политика

В рамках Петербургского форума состоится встреча Путина и Пашиняна

В рамках Петербургского форума состоится встреча Путина и Пашиняна

Сегодня стало известно, что в рамках Петербургского международного экономического форума состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

//Общество

В сеть попало видео, как после дождя мэр Омска Оксана Фадина упала в лужу

В сеть попало видео, как после дождя мэр Омска Оксана Фадина упала в лужу

Мэр Омска Оксана Фадина после дождя совершала обход Советского административного округа города и упала в лужу. Сама Фадина с иронией высказалась по поводу инцидента. При падении в лужу мэр на пострадала.

//Общество

Парадокс. В квартирах сотрудников службы внешней разведки теперь живут иностранцы

Парадокс. В квартирах сотрудников службы внешней разведки теперь живут иностранцы

В открытом доступе можно обнаружить адреса ведомственных домов Службы внешней разведки, где получили жилье несколько тысяч офицеров. Судьбу некоторых госквартир отследили журналисты и были удивлены

//В мире

В Германии потерпел крушение воздушный шар с 10 пассажирами

В Германии потерпел крушение воздушный шар с 10 пассажирами

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ во вторник, 4 июня, потерпел крушение воздушный шар. В результате случившегося, согласно данным местной полиции, пострадали несколько человек.

//Общество

Из Крыма отправится тысяча мусульман для совершения хаджа к в Мекку

Из Крыма отправится тысяча мусульман для совершения хаджа к в Мекку

В этом году крымским мусульманам предоставили рекордную квоту для совершения хаджа к местам паломничества в Саудовскую Аравию – с полуострова отправится тысяча человек. Увеличение квот, снижение стоимости и грамотная логистика позволили осуществить мечту многих мусульман Крыма

//В мире

Как в английской прессе и социальных сетях иронизируют над отставкой Терезы Мэй

Как в английской прессе и социальных сетях иронизируют над отставкой Терезы Мэй

Великобритания с нетерпением ждёт ухода Терезы Мэй с должности главы британского правительства. Ей пообещали сделать всё, что угодно, лишь бы та подала в отставку. Мировая политика встречала её как "новую Железную леди", а провожает улюлюканьем и саркастическим смехом

//Новости СМИ2

//Наука

Ученые: хроническое воспаление может привести к расстройствам психики

Ученые: хроническое воспаление может привести к расстройствам психики

Ученые из Университета Эмори при помощи экспериментальных исследований и математического моделирования установили, что хроническое воспаление способно привести к психическим расстройствам.

//В мире

Бывший командир ДНР назвал условие военного решения Зеленским проблемы Донбасса

Бывший командир ДНР назвал условие военного решения Зеленским проблемы Донбасса

Игорь Стрелков, бывший командир ополчения ДНР, рассказал об условии, необходимом для силового решения президентом Украины Владимиром Зеленским проблемы неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

//Общество

МАК подготовил промежуточный доклад о расследовании крушения SSJ100 в Шереметьево

МАК подготовил промежуточный доклад о расследовании крушения SSJ100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад о расследовании крушения пассажирского самолета "Суперджет" (SSJ100) в московском аэропорту "Шереметьево".

//Политика

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву

Утром в среду, 5 июня, самолет председателя КНР Си Цзиньпина приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Китайский политик прибыл в столицу Российской Федерации с государственным визитом.

//Общество

Почему Юрию Лужкову не предложили возглавить Крым?

Почему Юрию Лужкову не предложили возглавить Крым?

В прошлом номере "Аргументов недели" вышла статья экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, в которой он делится своими соображениями о том, как можно решить проблему воды в Крыму и других южных областях России. В связи с этим возник вопрос, почему ему, так много сделавшему до 2014 года для Крыма, не был предложен пост главы республики?

//В мире

Трамп рассказал, как можно было предотвратить теракт в Париже в 2015 году

Трамп рассказал, как можно было предотвратить теракт в Париже в 2015 году

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что могло предотвратить теракт в Париже в 2015 году. Тогда злоумышленники открыли стрельбу в концертном зале "Батаклан" во время выступления музыкантов.

//Новости МирТесен

//Общество

Футболисту Андрею Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Футболисту Андрею Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Футболист Андрей Аршавин не сможет выезжать за границу из-за накопленных долгов по алиментам. Аршавин задолжал деньги для своей младшей дочери Есении, рожденной в браке с Алисой Казьминой.

//Шоу-бизнес

Бывший участник группы "На-На" рассказал о состоянии Бари Алибасова

Бывший участник группы "На-На" рассказал о состоянии Бари Алибасова

Экс-участник популярной группы "На-На" Владимир Левкин утром в среду, 5 июня, рассказал журналистам о состоянии продюсера Бари Алибасова. Накануне 71-летний мужчина был доставлен в больницу.

//Происшествия

Два отеля в центре Москвы проверяют после сообщений о "минировании"

Два отеля в центре Москвы проверяют после сообщений о "минировании"

Источник в правоохранительных органах утром в среду, 5 июня, сообщил о поступлении сразу в два отеля, расположенных в центре Москвы, сообщений об угрозе взрыва. В помещениях проводится проверка.

//Общество

Эксперты назвали самые чистые и самые грязные регионы России

Эксперты назвали самые чистые и самые грязные регионы России

Российские экологи составили рейтинги самых чистых и самых грязных регионов нашей страны. Самыми чистыми регионами России признаны Алтайский край, Республика Алтай и две области - Белгородская и Тамбовская.

//Шоу-бизнес

Наконец-то это случилось! «Я прервала два года воздержания», с гордостью сообщила Ольга Бузова

Наконец-то это случилось! «Я прервала два года воздержания», с гордостью сообщила Ольга Бузова

Ольга Бузова призналась, что впервые за долгое время не чувствует себя одинокой. «Я два года воздержания нарушила! Может быть, это была одна ночь, может быть, несколько», — заявила она, но вот имени своего нового избранника называть не стала

//В мире

Жителям Парижа рекомендуют проверить кровь на свинец из-за пожара в Нотр-Даме

Жителям Парижа рекомендуют проверить кровь на свинец из-за пожара в Нотр-Даме

Власти Парижа рекомендуют беременным женщинам и детям, которые живут на острове Сите, проверить кровь на наличие свинца после пожара в Нотр-Даме. Об этом сообщает региональное агентство здравоохранения.

//В мире

Луганский эксперт выявил вероятные выгоды Зеленского от обострения в Донбассе

Луганский эксперт выявил вероятные выгоды Зеленского от обострения в Донбассе

Наблюдающееся в последние дни обострение ситуации в зоне конфликта в Донбассе отвечает интересам президента Украины Владимира Зеленского. Такого мнения придерживается луганский эксперт Виталий Даренский.

//Происшествия

Девочка утонула в реке в Подмосковье

Девочка утонула в реке в Подмосковье

В Наро-Фоминском районе Подмосковья 13-летняя школьница утонула в реке. Согласно последней информации, в настоящий момент подмосковные следователи разбираются в обстоятельствах смерти девочки.

//Общество

В Хабаровске 11 бывших детдомовцев устроили акцию протеста из-за обмана с жильем

В Хабаровске 11 бывших детдомовцев устроили акцию протеста из-за обмана с жильем

В Хабаровске 11 бывших воспитанников детских домов устроили акцию протеста возле здания регионального правительства. Сироты пожаловались, что им не дали положенное по закону жильё.

//Общество

В базе данных ГИБДД произошел сбой

В базе данных ГИБДД произошел сбой

В Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД в среду, 5 июня, произошел сбой. Во многих подразделениях ГИБДД невозможно как зарегистрировать автомобили, так и снять их с учета.

//Культура

Актриса Светлана Немоляева рассказала, как пережила смерть супруга

Актриса Светлана Немоляева рассказала, как пережила смерть супруга

Известная актриса Светлана Немоляева рассказала, как ей удалось пережить смерть любимого супруга – Александра Лазарева. Знаменитый артист ушел из жизни 2 мая 2011 года из-за оторвавшегося тромба.

//В мире

В киевском штабе сообщили о ракетной атаке сил ДНР и новых потерях ВСУ в Донбассе

В киевском штабе сообщили о ракетной атаке сил ДНР и новых потерях ВСУ в Донбассе

Бойцы ДНР атаковали из противотанкового ракетного комплекса грузовик Вооруженных сил Украины. Информацию об инциденте, произошедшем во вторник, разместил в Facebook штаб военной операции Киева в Донбассе.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Видео уничтожения «третьей силой» БМП военных Украины в Донбассе выложили в сеть
2

"Как бы не убили ее..." - в Сети обсуждают интервью Татьяны Давыденко
3

Бари Алибасова откачивают в отделении токсикологии. Продюсер выпил жидкость для очистки труб
4

"Cтарость — не радость" - Cтаниславу Садальскому не понравилась программа Владимира Познера с Максимом Галкиным
5

Александр Панайотов призвал не говорить о Юлии Началовой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры