СК установил основного виновного в гибели бывшего спецназовца ГРУ в Красногорске

Следственный комитет установил основного виновного в гибели бывшего спецназовца ГРУ ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе Подмосковья. По данным СКР, один из четверых задержанных, проходящих по уголовному делу, нанес смертельный удар молодому мужчине.

Сегодня стало известно, что в ходе расследования дела об убийстве бывшего военнослужащего задержаны еще двое участников конфликта. Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение спецназовцу, пытавшемуся помочь избитому в драке человеку. Ему предъявлено обвинение.

СК России ходатайствует перед судом об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СКР, продолжается работа по установлению всех обстоятельств инцидента и роли участников происшествия, определяется степень причастности каждого лица к совершенным преступлениям.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин. Ему было 24 года.