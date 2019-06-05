Минюст предложил новый вид алиментов - обеспечивать детей собственным жильем
5 июня 2019, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем. По идее Минюста, тот родитель, который после развода живет отдельно от ребенка, будет привлекаться к обеспечению ребенка жильем. В этом случае жилищные права ребенка будут защищены.
Соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Этим законом предлагается дополнить статью №86 Семейного кодекса РФ. Согласно этой статье, оба родителя должны нести дополнительные финансовые расходы в случае наличия у ребенка исключительных обстоятельств. Среди таких обстоятельств: тяжелая болезнь, увечья несовершеннолетних или нетрудоспособность совершеннолетних, необходимость постороннего ухода.