Минюст предложил новый вид алиментов - обеспечивать детей собственным жильем

Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем. По идее Минюста, тот родитель, который после развода живет отдельно от ребенка, будет привлекаться к обеспечению ребенка жильем. В этом случае жилищные права ребенка будут защищены.

Соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Этим законом предлагается дополнить статью №86 Семейного кодекса РФ. Согласно этой статье, оба родителя должны нести дополнительные финансовые расходы в случае наличия у ребенка исключительных обстоятельств. Среди таких обстоятельств: тяжелая болезнь, увечья несовершеннолетних или нетрудоспособность совершеннолетних, необходимость постороннего ухода.