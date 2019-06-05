Матвиенко: Россия ни с кем не намерена обсуждать вопрос статуса Крыма
5 июня 2019, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сегодня заявила, что тема статуса Крыма к настоящему моменту закрыта. По словам политика, Россия ни с кем не намерена обсуждать данный вопрос.
Матвиенко в рамках V Международного гуманитарного Ливадийского форума подчеркнула, что присоединение Крыма к России является исторически сложившимся фактом.
Спикер Совета Федерации заметила, что руководство Украины постоянно поднимает вопрос о полуострове как о территории, а для российского руководства Крым – это, в первую очередь, люди, передает днем в среду, 5 июня, ТАСС.