Воробьев призвал ускорить строительство надземного перехода на Салтыковской

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21 февраля 2013, 16:21 [ «Аргументы Недели. Москва», Ольга Арцева, Москва ]

Фото с сайта i.blog.fontanka.ru

И. о.главы Московской области Андрей Воробьев посетил печально известную платформу Салтыковская, рядом с которой под колёсами электропоездов погибла жена журналиста Сергея Соболева Елена и множество других людей.

А. Воробьев, и. о. начальника Московской железной дороги и глава балашихинской администрации прошлись по одному из двух узких наземных переходов через железнодорожные пути вблизи от платформы «Салтыковская». На узком перешейке между двумя путями, как сообщила корреспондент «Коммерсантъ FM», мимо делегации проехал скоростной поезд. Врио губернатора удивился, что там нет заграждения и турникетов, а есть только светофор. А. Воробьев заявил после этого происшествия, что он не заметил поезд, пока тот не подъехал на опасное расстояние.

После чего и. о. губернатора потребовал от сопровождающих его глав администрации и железной дороги, чтобы они в кратчайшие сроки придумали хотя бы что-то для безопасности в этом месте. Представитель МЖД пообещал, что за десять дней будет представлен примерный проект турникетов или заграждений. Обещанный жителям наземный переход будет построен к 2015 году.

Ранее «АН-онлайн» писали, что в ходе пресс-конференции, прошедшей на прошлой неделе в ИТАР-ТАСС, врио губернатора Подмосковья А. Воробьев заявил о намерении приехать в Балашиху. Там глава Московской области проконтролирует железнодорожный переезд, где под колёсами электропоезда 18 января погибла жена журналиста Елена Соболева. Ранее С.Соболев написал у себя на Facebook обращение к главе ОАО «РЖД» Владимиру Якунину, в нем он просил главного железнодорожника посетить станцию «Салтыковская».