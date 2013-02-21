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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Матвиенко: "Да у вас не банковский рынок на деле, а настоящий базар!"

, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель ЦБ Сергей Игнатьев вчера, 20 февраля держал ответ перед членами СФ. Члены верхней палаты парламента обвинили ЦБ в завышении кредитных ставок, негативно сказывающемся на темпах экономического роста страны

  Глава Совфеда Валентина Матвиенко при этом обвинила главу Центробанка Сергея Игнатьева в "базарности".  Она долго выясняла у главы ЦБ о реальном уровне процентных ставок, требуя назвать вслух название банка, который, как утверждал Игнатьев, еще пару лет назад давал реальному сектору кредиты под 11-14% годовых.
Кроме того, глава СФ была крайне эмоциональна, утверждая, что ниже 17-18% никто кредиты не выдает. Ей также было непонятно, почему инфляция хотя и медленно, но все же уменьшается, прибыли банков растут, а кредиты становятся все дороже. "Да у вас не банковский рынок на деле, а настоящий базар!" 


Игнатьев, который, как известно, скоро покидает свой пост, хранил полное спокойствие, сообщает "МК". Он пояснил, что к концу 2014 года ЦБ собирается перейти к полному таргетированию (сдерживанию) инфляции в коридоре 1-3%. И вот тогда кредиты и подешевеют. Некоторого снижения ставок ЦБ он обещал даже в этом году, но только при условии снижения инфляции до 5-6%.

НС

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