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21 февраля 2013, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель ЦБ Сергей Игнатьев вчера, 20 февраля держал ответ перед членами СФ. Члены верхней палаты парламента обвинили ЦБ в завышении кредитных ставок, негативно сказывающемся на темпах экономического роста страны

Глава Совфеда Валентина Матвиенко при этом обвинила главу Центробанка Сергея Игнатьева в "базарности". Она долго выясняла у главы ЦБ о реальном уровне процентных ставок, требуя назвать вслух название банка, который, как утверждал Игнатьев, еще пару лет назад давал реальному сектору кредиты под 11-14% годовых.

Кроме того, глава СФ была крайне эмоциональна, утверждая, что ниже 17-18% никто кредиты не выдает. Ей также было непонятно, почему инфляция хотя и медленно, но все же уменьшается, прибыли банков растут, а кредиты становятся все дороже. "Да у вас не банковский рынок на деле, а настоящий базар!"



Игнатьев, который, как известно, скоро покидает свой пост, хранил полное спокойствие, сообщает "МК". Он пояснил, что к концу 2014 года ЦБ собирается перейти к полному таргетированию (сдерживанию) инфляции в коридоре 1-3%. И вот тогда кредиты и подешевеют. Некоторого снижения ставок ЦБ он обещал даже в этом году, но только при условии снижения инфляции до 5-6%.



