ООН призывает к отказу от керосиновых ламп и свечек во всем мире

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21 февраля 2013, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Центра новостей ООН с сайта un.org

В мире сейчас примерно 1,3 миллиарда человек живут без электрического освещения и тратят, в общей сложности, 23 миллиарда долларов на покупку 25 миллиардов литров керосина для своих керосиновых ламп.

Об этом говорится в новом исследовании Программы ООН по защите окружающей среды (ЮНЕП). В нем показаны преимущества новых источников энергии с точки зрения продвижения развития и защиты окружающей среды.

"Замена 670 миллионов керосиновых ламп в мире чистыми и безопасными осветительными приборами, использующими солнечную энергию, - прекрасная возможность добиться успехов на нескольких направлениях - от сокращения глобальных эмиссий газов, снижения рисков для здоровья до продвижения «зеленых технологий» и создания «зеленых рабочих мест»", - заявил Исполнительный директор ЮНЕП Ахим Штайнер.

"АН"" писали, что в ООН принято решение интенсифицировать внедрение проектов "зеленой экономики".

Под руководством ЮНЕП была проведена оценка расходов, связанных с переходом к альтернативным источникам энергии в 80 странах. Расчеты показали, что период окупаемости в большинстве стран - менее года.