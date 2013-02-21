Бастрыкин: Сердюкову некуда сейчас скрыться

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21 февраля 2013, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в четверг, что передача в суд дел о махинациях с имуществом и коррупции в Минобороны займет точно не меньше года.

Он напомнил, что когда расследование только начиналось, ущерб составлял примерно 3 млрд рублей. «Сейчас за 13 млрд выходит», – подчеркнул председатель. Для установления наличия вины Сердюкова в делах о коррупции в Министерстве обороны по всем известным эпизодам проводится финансово-экономическая экспертиза. «Мы привлекаем экономистов и финансистов, чтобы все это доказать. Мы хотим, чтобы все это было убедительно, чтобы вышли в суд, а тем более министр обороны и его помощники... Мы должны выйти с существенными доказательствами финансового плана», — цитирует его РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, не опасается ли он, что Сердюков может скрыться, глава СК сказал: «Ну куда сейчас можно скрыться?»

Ранее "АН" сообщали: бывший министр обороны России Анатолий Сердюков и его экс-подчиненная Евгения Васильева, возглавлявшая в военном ведомстве имущественный департамент, 19 февраля отказались отвечать на допросы следователя.