Путин: судебный корпус Верховного Суда всегда находится в центре конфликта

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21 февраля 2013, 15:47 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото пресс-службы президента РФ

Владимир Путин в четверг принял участие в торжественном собрании, посвящённом празднованию 90-летия Верховного Суда Российской Федерации. Глава государства также вручил госнаграды и дипломы о присвоении почётных званий ряду представителей судебного корпуса.

Президент РФ тепло поздравил участников мероприятия и рассказал об огромном значении ВС в судьбе России. Он подчеркнул, что сейчас на рассмотрении Суда находится только "гражданских дел миллионы".

"А ещё и уголовные. Действительно, колоссальный массив дел, просто колоссальный", - сообщил российский лидер.

Путин особо подчеркнул, что Верховный Суд, являясь, безусловно, частью системы," всегда поддерживал прогрессивные судебные реформы, активно участвовал в подготовке кодификации законодательства".

"Мы все хорошо ещё с университетской скамьи знаем, что суд вообще, а Верховный Суд тем более, - это вершина всего огромного здания правоохранительной деятельности и правосудия. Здесь в конечном итоге принимается решение о судьбе человека. Или о судьбе хозяйственных споров, достаточно сложных, важных, и за которыми тоже стоят судьбы людей", - сказал Путин.

Это, по его словам, чрезвычайно почётная и исключительно важная миссия в государстве. Но все прекрасно понимают, что люди, которые работают в этой системе, они всегда находятся в центре конфликта.

"Вся жизнь связана с конфликтом. Это очень большая моральная, психологическая нагрузка, требующая подчас большой души, знания жизни, а не только профессиональных качеств (но без них – никуда, без этих профессиональных качеств). И всё это есть у нашего Верховного Суда и у членов Верховного Суда", - резюмировал Путин.