Рязанские депутаты встречаются тайно

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21 февраля 2013, 15:22 [ «Аргументы Недели. Рязань», Андрей Назаров, Рязань ]

Фото www.ikar62.ru

Неожиданно для всех городских СМИ и жителей Рязани, активно следящих за работой Рязанской городской Думы, с начала февраля Дума перестала оповещать через свой сайт о работе комитетов, графике заседаний и перечне обсуждаемых вопросов.

К этой информационной блокаде присоединилась и газета «Рязанские ведомости», являющаяся основным рупором рязанской власти и до этого также исправно информировавшая жителей Рязани о плане работы городской Думы.

На вопросы журналистов, состоится ли заседание какого-либо комитета в ближайшие дни, пресс-служба Рязанской городской Думы, как правило, от ответа уклоняется.

В конце 2012 года на заседании городской Думы рассматривался вопрос о внесении изменений в Генеральный план города, разрешающих застройку исторической черты города и нарушающих вид на архитектурный ансамбль Рязанского кремля. Данный вопрос привлек к себе пристальное внимание общественности, на слушаниях порой не хватало мест для всех, пришедших высказать свое мнение. В итоге, изменения в генплан внесены не были.

Чем сейчас вызвана такая информационная блокада, никто из аппарата Рязанской городской Думы пояснить не смог.