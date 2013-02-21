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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

В день годовщины акции Pussy Riot у ХХС задержаны доцент и профессор

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

У храма Христа Спасителя в годовщину панк-молебна Pussy Riot задержали двух женщин в цветных вязаных масках. Зайдя в храм, они надели балаклавы и попытались возложить цветы к солее.


Ими оказались кандидат исторических наук, доцент Ирина Карацуба и доктор культурологии, профессор Елена Волкова, пришедшие возложить тюльпаны в день годовщины проведения панк-молебна «Богородица, Путина прогони!» группы Pussy Riot.


В настоящий момент женщины находятся в ОВД «Хамовники».
«С нами попытались провести воспитательную беседу в автозаке и сказали: «Что это вы тут такое делаете?» — «Ну, вот мы отмечаем годовщину событий, которые изменили жизнь нашей страны». Нам ответили: «Это не жизнь страны изменилась, это у вас в головах что-то изменилось, но мы это лечим в институте Сербского», —сообщила Карацуба «Газете.Ru».


НС

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