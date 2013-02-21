Бастрыкин пообещал, что СКР займется 7-ю безнаказанными усыновителями из США

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21 февраля 2013, 14:56 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Следственный комитет России намерен привлечь к уголовной ответственности всех семерых американских граждан, совершивших преступления против российских детей, оставшихся без наказания в США.

Об этом заявил в четверг глава ведомства Александр Бастрыкин на расширенной коллегии Следственного комитета. По его словам, получена информация о гибели 21 российского приёмного ребёнка в американских семьях.

"В 7 случаях эти преступления остались безнаказанными, поэтому Следственным комитетом Российской Федерации возбуждены уголовные дела, а на сегодняшний день таких дел 11, и проводится самостоятельное расследование.

Мы намерены в рамках национальной юрисдикции на основе норм международного права привлечь к ответственности всех тех американских граждан, которые совершили тяжкие преступления против российских детей и не понесли должного уголовного наказания на территории Соединенных Штатов Америки", - заявил Александр Бастрыкин, передает пресс-служба СКР.

Глава Следственного комитета сообщил, Москва рассчитывает получить от США результаты расследования гибели Максима Кузьмина через 8-10 недель.

"АН" писали, что в США приемная мать ребенка из России изложила свою версию его гибели.