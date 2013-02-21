Навигационные наклейки в столичном метро стоили 1,9 млн (ВИДЕО и ФОТО)

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21 февраля 2013, 13:51 [ «Аргументы Недели. Москва», Ольга Арцева, Москва ]

Фото Ольги Арцевой

Ответственный за навигационную напольную графику рассказал журналистам, что разметка на Чеховской, Пушкинской и Тверской – это пилотный проект, который стоил московскому метро почти 2 млн рублей.

Напольные навигационные наклейки из специального материала указывают пассажирам направления пересадок, выходов в город, а также обозначение станции, на которую пассажир спускается. Разработчики считают, что графика значительно упрощает ориентирование пассажиров в метро.









Кроме того, есть и другой вид графики — маркировка мест остановки дверей, — который указывает пассажирам места ожидания поезда на платформе (жёлтые линии, образующие незаконченный прямоугольник со скругленными углами).

Департамент столичного транспорта считает, что использование навигационной графики сохранит время пассажиров и сделает их проезд более простым, удобным и комфортным.









Разметка - это специальные наклейки, которые должны прослужить около 3-х месяцев. Согласно задумке разработчиков, судьбу проекта, работающего в тестовом режиме, следует решить столичным жителям. Опрос пассажиров пройдет на сайте столичного управления транспортом. Пока никаких следов опроса на страничке нет.