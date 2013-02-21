Международный год квиноа: ООН начинает пропагандировать потенциал этой культуры

//Общество

21 февраля 2013, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Центра новостей ООН с сайта un.org

Официальный запуск Международного года квиноа состоялся накануне в штаб-квартире Организации объединенных наций в Нью-Йорке на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я надеюсь, что этот Международный год станет катализатором для изучения значения квиноа с точки зрения продовольственной безопасности, сокращения масштабов нищеты, особенно среди мелких фермеров в мире, экологически устойчивого сельского хозяйства", - заявил на Генассамблее Пан Ги Мун, передает Центр новостей ООН.

Выступивший на заседании генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Грациану да Силва сообщил о том, что президенту Боливии Эво Моралесу и первой леди Перу Ольянте Умалы Надин Эредия присвоены почетные звания специальных послов Международного года квиноа.

"АН" писали, что в начале января ФАО выступило за возрождение забытых культур, и в первую очередь, квиона, как альтернативе однородности питания в мире.

В России квиноа не выращивают, но она знакома россиянам под названием "рисовая лебеда".

Приспособленность "золотого зерна" к горному климату и морскому климату открывают широкие перспективы для распространения этой культуры в многих регионах России.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2013 год Международным годом квиноа на своей 66- сессии в знак признания того, что коренные народы Анд, благодаря традиционным знаниям и навыкам жизни в гармонии с природой, сохранили квиноа в натуральном виде как источник питания для нынешнего и будущих поколений.

Растение начали выращивать в Южной Америке около 304 тысяч лет назад. На протяжении своей истории квиноа не подвергалась никаким генетическим модификациям.