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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

В России вскоре могут создать финансовую полицию

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

В России могут создать финансовую полицию, с предложением создания финансовой полиции выступил председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии СК РФ в четверг.
 
Финансовая полиция может помочь в раскрытии коррупционных преступлений, как, например, масштабные хищения в "Оборонсервисе", привел пример Бастрыкин. Базой для финполиции может стать Росфинмониторинг.
 
АН отмечают, что глава администрации президента Сергей Иванов, на заседании коллегии Следственного комитета, также призвал бороться с коррупцией, не взирая на чины и звания.
 
Ведомство необходимо для более эффективного расследования экономических преступлений, высказал свое мнение А. Бастрыкин, финансовая полиция должна будет заниматься противодействием незаконному выводу капиталов за рубеж и контролем за распоряжением бюджетными средствами.
 
Это заявление Бастрыкина о создании финансовой полиции уже не первое, ранее председатель СК РФ заявлял, что есть необходимость в создании финансовой полиции. 
ЕП

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