Бизнес ждет от правительства решений

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21 февраля 2013, 11:41 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

За полтора месяца 2013 года петербургское правительство собиралось на заседания лишь два раза. За это время было одобрено меньше десятка постановлений, среди которых программы поддержки садоводов и соотечественников.

Бизнес, который ждет от властей решений по более актуальным вопросам, полагает, что Смольный просто боится браться за главное. За январь и февраль 2013 года правительство Петербурга собиралось на заседания только дважды. 29 января чиновники обсудили программу исполнения бюджета за прошлый год, которая, как известно, стала самой неудачной за последние годы, а также программу борьбы со СПИДом в городе, и пообещали поддержку садоводам. Кстати, последний вопрос уже поднимался правительством на одном из заседаний полгода назад. Тогда ему также уделили довольно много внимания, сочтя его весьма насущным. На выступление были приглашены представители садоводств, которые рассказали губернатору о своих урожаях.

В начале февраля проводить очередное заседание не стали, так как губернатор Георгий Полтавченко уехал в Москву. Там чиновник проводил собрание рабочей группы Госсовета по вопросу повышения качества услуг ЖКХ. Второе в году заседание правительства началось с обсуждения судьбы Апраксина двора. В начале месяца стало известно об отказе Смольного пролонгировать истекший инвестдоговор с компанией «Главстрой СПб». Ожидалось, что чиновники озвучат свое решение относительно этого проекта. Однако конкретики в словах градоначальников не прозвучало. Вице-губернатор Игорь Дивинский сообщил, что город не отказывается от планов реконструкции и даже будет работать с потенциальными инвесторами, но каким образом будет налажено это взаимодействие (будет ли проведен новый конкурс на реновацию Апраксина двора или власти просто заключат договор с новым инвестором) - осталось за кадром.

После чего чиновники перешли к обсуждению проблем среднего профессионального образования и программы поддержки соотечественников. Еще губернатор Георгий Полтавченко вручил петербуржцам, которые прошлым летом хорошо украшали свои балконы цветами, почетные знаки «За заботу о красоте города». Довольно скудная повестка дня заседаний, отметим, - результат не слишком активной работы городских комитетов. Как пояснили «Фонтанке» в Смольном, повестка дня формируется из подготовленных ведомствами постановлений и программ, прошедших экспертизу в юридическом комитете.

Сейчас эти проекты постановлений должны также проходить общественную экспертизу, публиковаться на официальных сайтах комитетов. Если судить по ним, то можно сделать вывод о довольно медленной работе петербургской государственной машины, вопреки гневу Георгия Полтавченко, возмущенного качеством исполнения бюджета. Несмотря на то, что на дворе уже перевалило за середину февраля, далеко не все комитеты провели общественное обсуждение хотя бы одного проекта своих решений. Да и вопросы, которые ставят чиновники перед интернет-аудиторией, не всегда вызывают интерес, отмечают эксперты. Многие из них направлены не на решение важных для города проблем, а на упорядочение внутреннего взаимодействия между ведомствами в правительстве. Бизнес-сообщество недоумевает: почему власти занимаются этими вопросами, вместо того чтобы решать такие наболевшие проблемы, как, к примеру, согласование «замороженных» градостроительных планов для строителей или вопросов подключения к сетям для малых и средних предприятий. Недовольны работой коллег депутаты городского парламента.

Они, кстати, в отличие от чиновников Смольного в новом году собирались на пленарные заседания уже четыре раза. «Складывается ощущение, что наше правительство живет в другом городе. Не секрет, что многие городские чиновники имеют московскую прописку. Впрочем, это детали. На самом деле я считаю, что правительство испытывает настоящую decision-фобию - боязнь принятия решения. А парламентское большинство не пользуется своими полномочиями, чтобы заставить исполнительную власть работать», - говорит депутат от фракции «Яблоко» Максим Резник. Запред комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева также считает, что нынешнему петербургскому правительству не хватает политической воли для принятия ключевых решений, сообщают "Новости Петербурга".