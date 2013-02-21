В Петербурге могут появиться антимиграционные дружины

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21 февраля 2013, 11:22 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Петербургские депутаты вслед за московскими коллегами предлагают включить дружинников в миграционные патрули. Соответствующее обращение парламентарии направили на имя Елены Дунаевой, начальника Управления ФМС России по Петербургу и Ленобласти.

Проект постановления был внесен депутатом Виталием Милоновым, борцом с гомосексуализмом и певицей Мадонной. По его данным, в прошлом году УФМС поставило на миграционный учет 1,6 млн человек, из них лишь 168 тыс. были зарегистрированы как "лица, осуществляющие трудовую деятельность на территории Петербурга". Остальные же работают в городе по сути нелегально. "Единоросс" предложил предоставить дружинникам право оказывать содействие сотрудникам УФМС в выявлении лиц, нарушающих миграционное законодательство, как это было сделано в Москве. О том, что в столице формируется специальная народная дружина, которая будет помогать УФМС, стало известно в середине февраля.

По словам главы Департамента региональной безопасности Алексея Майорова, дружине предстоит "контролировать соблюдение миграционного законодательства и работу трудовых мигрантов на столичных предприятиях". Кроме того, дружинники смогут участвовать в проверках регистрации арендаторов жилья и патрулировать территорию города. Члены народной дружины получат право вместе с сотрудниками УФМС задерживать нарушителей миграционного законодательства. "Раньше эта работа тоже проводилась Московской народной дружиной, но в основном в ходе тематических рейдов", - пояснил А. Майоров, добавив, что теперь дружина будет заниматься проверками на постоянной основе.

Он также сообщил, что вводится должность начальника штаба специализированной народной дружины. Большую часть рейдов специализированная народная дружина будет проводить на строительных объектах, рынках, столичных вокзалах, а также в других точках города, где с большой вероятностью можно обнаружить нелегальных мигрантов. На данный момент в кадровый состав организации входит более 300 человек. Предполагается, что дружинники будут иметь льготный проезд на всех видах городского общественного транспорта. Руководитель УФМС по Москве О. Кириллова отметила, что для народной дружины уже разработана специальная форма одежды, сообщают "Новости Петербурга".