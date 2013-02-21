Москвичи митингуют против строительства дублёра Кутузовского проспекта

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21 февраля 2013, 11:08 [ «Аргументы Недели. Москва», Карина Еганян, Москва ]

Фото Карины Еганян

Рядом с памятником Героям революции 1905-1907 гг. у станции метро "Улица 1905 года" проходит согласованный митинг против строительства Северного дублера Кутузовского проспекта, сообщает корреспондент "АН-онлайн" с места событий.

Поддержать протест пришли около 50 человек, среди них есть представители партии "Яблоко" с флагами и плакатами с эмблемой партии. За безопасностью собравшихся следят около 10 сотрудников полиции. Участники митинга протестуют не только против строительства дублера, но и против навязывания местными властями данного проекта.

Известно, что несколько раз предполагаемая стройка переносилась из района Кунцево в район Можайский и обратно без проведения слушаний. В настоящее время строительство запланировано на улице Ивана Франко, хотя до сих пор остается шанс возвращения дублера в Можайский.

Организаторы выступают за объединение возмущенных жителей двух соседних районов в протесте против не нужного и тем, и другим проекта. В анонсе акции говорится, что платный транзитный дублёр нужен лишь "для удобной доставки клерков из Подмосковья в Москва-Сити"; помимо бесполезности проекта, акцентируется также его экологический вред. Запланированное время окончания митинга - 12:00.