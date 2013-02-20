Владельца яранских предприятий Николая Ганжелу заключили под стражу

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20 февраля 2013, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

Владелец трех предприятий в Кировской области Николай Ганжела, который подозревается в мошенничестве, в среду заключен под стражу, сообщило УМВД России по региону. Три предприятия - банкроты, сотни людей потеряли работу.

По информации ведомства, с октября 2007 года по июль 2008 года Николай Ганжела, являясь владельцем Яранского спирто-водочного завода, комбината молочных продуктов и хлебоприемного предприятия, похитил не менее 110 миллионов рублей, которые предприятия получили в качестве кредитов. Он также обвиняется в мошенничестве при получении кредита на сумму в 15 миллионов рублей.



Было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере", предусматривающей до десяти лет лишения свободы. В среду в Яранском районном суде рассматривалось ходатайство следователя об избрании Ганжеле меры пресечения в виде заключения под стражу.



"Ходатайство удовлетворено. Ганжела арестован сроком на два месяца: до 18 апреля 2013 года. Среди доводов, приведенных к необходимости избрания такой меры пресечения, было указано, что Ганжела фактически проживает в Москве, имеет устойчивые социальные связи за пределами РФ, является владельцем иностранной недвижимости, имеет возможность влиять на ход расследования", — говорится в сообщении.



Все три градообразующих предприятия Яранска закрыты: производство свернуто, оборудование распродано, пишет "КП". Только на 1 января прошлого года долги по зарплате на ОАО «Яранский СВЗ» составляли больше 3 миллионов рублей, на хлебоприемном предприятии - 4,5 миллиона, а на «молочке» сумма долга превышала 10 миллионов рублей.