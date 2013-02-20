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20 февраля 2013, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]

Почти сто тысяч столбиков, препятствующих парковке, установят на тротуарах в центре Москвы в нынешнем году. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Центрального округа российской столицы.

Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ - 316,43 тысячи рублей.

Столбики планируется установить на 167 переулках, 28 улицах, 13 набережных, девяти бульварах, пяти проездах, шести тупиках, а также на Хохловской площади и проспекте Академика Сахарова.



Столбики станут украшать тротуары на Чистопрудном, Яузском и Сретенском бульварах, а также на Якиманской и Котельнической набережных.





