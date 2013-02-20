Россия и Бразилия будут сотрудничать в сфере ПВО

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20 февраля 2013, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

В среду в ходе визита Дмитрия Медведева в Бразилию была подписана декларация о сотрудничестве с сфере ПВО. Документ подписан Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству и минобороны Бразилии.

В документе говорится о приоритетном сотрудничестве сторон в области противоракетной обороны.

Также собщается, что Россия и Бразилия намерены заключить контракт на поставку противоракетных комплексов. Бразилия хочет закупить у России две батареи переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" и три батареи систем ПВО "Панцирь-С1". Контракт также подразумевает участие бразильских компаний в производстве российского вооружения и совместных разработках новых видов вооружений.

Переговоры ФСВТС и минобороны Бразилии начнутся в марте 2013 года, передают интернет-СМИ.