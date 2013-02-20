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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Что москвичи ставят в заслуги своему мэру, и что - в вину

, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

Работу Сергея Собянина на посту мэра Москвы положительно оценивают более половины жителей столицы — 51%, свидетельствуют данные фонда «Общественной мнение». А 59% считают, что будет лучше, если он и дальше будет занимать этот пост.

 В заслуги московскому мэру горожане ставят «благоустройство территорий», «ремонт, строительство дорог, решение проблем пробок и парковок», «решение проблем общественного транспорта». При этом 44% считают, что условия жизни в Москве за последние два года мало изменились. Почти треть опрошенных (29%) уверены, что они изменились к лучшему, 23% респондентов полагают, что изменения носят негативный характер.


  Еще 42% москвичей не ждут каких-либо серьезных изменений в течение двух следующих лет. В обратном уверены 25% жителей города, 15% горожан ждут, что условия жизни в Москве ухудшатся.


   На большинство опрошенных — 66% — Сергей Собянин как человек производит положительное впечатление, сообщает YTPO.ru. Однако 11% респондентов мэр Москвы как личность не нравится.


   В вину новому мэру Москвы москвичи поставили социальные проблемы, проблемы благоустройства территорий, дорожные пробки, рост миграции, снос ларьков у метро, плохую экологическую обстановку в городе, отсутствие порядка, а также его нестоличное происхождение.

НС

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