В Карелии обыскали руководство Заксобрания республики

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20 февраля 2013, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Карелии проведены обыски у первого заместителя председателя Законодательного собрания Республики Карелия, первого заместителя главы администрации Петрозаводска и иных лиц, сообщается на сайте СК РФ.





Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц администрации Петрозаводского городского округа Республики Карелия по факту злоупотребления должностными полномочиями, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов).

По версии следствия, должностные лица злоупотребили своими должностными полномочиями при передаче в аренду ООО "Торговый дом "Карелия-Маркет" муниципального имущества - здания универмага "Карелия" в г. Петрозаводске. В ходе следствия также проверяются обстоятельства включения в адресную программу приватизации и проведения аукциона по приватизации 15 объектов муниципального недвижимого имущества на территории Петрозаводска, ранее переданного в долгосрочную аренду ОАО "Сбербанк России".



20 февраля 2013 г. следственным управлением по Северо-Западному федеральному округу при содействии регионального следственного управления УФСБ России по Республике Карелия проведено 10 обысков по местам жительства фигурантов уголовного дела, в том числе у первого заместителя председателя Законодательного собрания Республики Карелия Девлетхана Алиханова, первого заместителя главы администрации г. Петрозаводска Евгения Журавлева, руководителя управления муниципального имущества городской администрации Бориса Васильева. В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.



В настоящее время проводятся следственные действия и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



