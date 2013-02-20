Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

В Карелии обыскали руководство Заксобрания республики

, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Карелии проведены обыски у первого заместителя председателя Законодательного собрания Республики Карелия, первого заместителя главы администрации Петрозаводска и иных лиц, сообщается на сайте СК РФ.


Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц администрации Петрозаводского городского округа Республики Карелия по факту злоупотребления должностными полномочиями, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов).
По версии следствия, должностные лица злоупотребили своими должностными полномочиями при передаче в аренду ООО "Торговый дом "Карелия-Маркет" муниципального имущества - здания универмага "Карелия" в г. Петрозаводске. В ходе следствия также проверяются обстоятельства включения в адресную программу приватизации и проведения аукциона по приватизации 15 объектов муниципального недвижимого имущества на территории Петрозаводска, ранее переданного в долгосрочную аренду ОАО "Сбербанк России".


20 февраля 2013 г. следственным управлением по Северо-Западному федеральному округу при содействии регионального следственного управления УФСБ России по Республике Карелия проведено 10 обысков по местам жительства фигурантов уголовного дела, в том числе у первого заместителя председателя Законодательного собрания Республики Карелия Девлетхана Алиханова, первого заместителя главы администрации г. Петрозаводска Евгения Журавлева, руководителя управления муниципального имущества городской администрации Бориса Васильева. В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.


В настоящее время проводятся следственные действия и иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

НС

//картина дня

Интервью

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту «АН», почему керченский турнир по самбо «Кубок двух морей» занимает важное место в спортивном календаре и кто на самом деле поднимает и лечит нашу страну.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022 год предусматривает увеличение прожиточного минимума пенсионеров.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить судебным приставам ломать двери в домах россиян. Депутат и автор закона о штрафах за незаконную…