Готовится новый проект закона о бесплатной трансплантации

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20 февраля 2013, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

Глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что ведомство готовит законопроект о бесплатной трансплантации (пересадке органов). Продавать человеческие органы министр считает аморальным.

"Все, что связано с частями тела человека, его жидкими средами, органами и их частями, должно быть только бесплатным. Это касается и донорства крови, и донорства клеток и тканей организма. Продавать их аморально. Более того, платное донорство содержит и большие риски. Если человек хочет заработать, он может скрыть правду о состоянии своего здоровья. Это, кстати, одна из основных причин того, почему мы настаиваем на развитии в России безвозмездного донорства крови.", - цитирует Скворцову "РГ".

Она рассказала, что над проектом в ведомстве работают почти два года, а в ближайшее время начнется его широкое обсуждение.

О готовящемся законопроекте министр сказала, что он - принципиально новый для нашей страны.