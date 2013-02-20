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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Макфолу незачем обсуждать с Госдумой вопрос об усыновленных детях

, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

echo.msk.ru
echo.msk.ru

Во вторник председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина в связи с убийством Максима Кузьмина пригласила на заседание комитета посла США Майкла Макфола.

 «Посол Макфол не собирается участвовать в обсуждениях этой ситуации в Госдуме», — сказал представитель посольства США в Москве, сообщает gazeta.ru.


Ранее в среду Совет Федерации принял постановление «О проведении объективной проверки по факту гибели российских детей, усыновленных гражданами США», в котором призвал Конгресс США предпринять «необходимые усилия для проведения всестороннего расследования всех преступлений в отношении российских усыновленных детей».

НС

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