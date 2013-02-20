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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Кремль пояснил: Запрет на усыновление российских сирот - только для граждан США

, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, что запрет на усыновление российских детей-сирот распространяется только на граждан США, поскольку только в этой стране нет возможности контролировать жизнь наших детей.

Он подчеркнул, что это связано с тем, что у российских социальных ведомств нет возможности контролировать жизненный путь и условия пребывания усыновленных детей на территории Соединенных Штатов, "таких проблем с другими странами нет".

Тема усыновления была вновь поднята сегодня в связи с гибелью в США трехлетнего Максима Кузьмина из Псковской области, усыновленного американской семьей. В этой связи в некоторые сенаторы предложили рассмотреть вопрос о полном запрете на усыновление российских детей иностранными гражданами.

Напомним, с 1 января 2013 года в РФ вступил в силу закон, запрещающий усыновление российских детей гражданами США. Так называемый закон Димы Яковлева, названный в память о трагически погибшем в приемной семье в США российском ребенке, стал ответом на так называемый Акт Магнитского, принятый в США.

СБ

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