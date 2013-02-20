В Воронеже пытаются найти компромисс между экологами горнодобытчиками

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20 февраля 2013, 19:20 [ «Аргументы Недели. Воронеж», Михаил Жеребятьев, Воронеж ]

Фото www.postsovet.ru

Уральская горно-металлургическая компания предложила подписать меморандум о взаимопонимании на период поисково-оценочных работ месторождений никеля в Воронежской области. Экологи теперь критикуют уже сам меморандум.

По замыслу разработчиков полезных ископаемых, его условия будут действовать в ближайшие 3 года - в период проведения изыскательских работ. Точнее доразведки запасов руды (открытие было сделано воронежскими геологами в 1960-х гг.). О содержательной части предложенного текста известно, в частности, что компания намерена вести добычу полезных ископаемых шахтным методом. В 2012 г. экспертную дискуссию и массовые протесты населения подхлестнула в первую очередь перспектива добычи руды в открытых карьерах, как это делается на месторождениях железных руд Курской магнитной аномалии в соседних Курской и Белгородской областях.

В УГМК рассматривают собственную инициативу в качестве шага на установление взаимодействия с властями и общественностью. Президиум Общественного совета принял предложение УГМК «за основу».

Одновременно, другое предложение участвующих в работе совета разработчиков воронежских месторождений связанное с исключением из членов совета координатора Движения «В защиту Хопра» Константина Рубахина, - которого в металлургической компании считают застрельщиком акций протеста, - его председатель, член-корр. РАН профессор Николай Чернышов на голосование не поставил.

В настоящее время по заявлению руководителя ООО «Воронежгеология» Ю.Копейкина полиция завела уголовное дело об умышленном нанесении ему побоев представителями общественного экологического патруля 8 февраля. В ходе расследования данного дела у Рубахина, имеющего статус свидетеля, 16 февраля была изъята видеозапись, сделанная на месте бурения проб грунтов 8 февраля, когда проведение работ было остановлено экоактивистами.

В свою очередь, движение «В защиту Хопра», объединяющее разные общественные организации и группы участников протеста местных жителей, подтвердило свою позицию в вопросе разработки руды и подвергло критике предложенный вариант меморандума. Документ написан с позиций УГМК и требует существенных корректировок, чтобы выразить позиции всех заинтересованных сторон. Начало работ на месторождениях, считают в Движении, недопустимо без достижения общественного согласия, а наиболее эффективным инструментом в здесь может быть только референдум. Движение выразило готовность сформулировать свои предложения для меморандума к очередному, мартовскому, заседанию Общественного совета.

Как сообщил «АН-онлайн» Константин Рубахин, у разработчиков месторождения нет главного на сегодня документа, который позволил бы ему проводить работы. Это «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) любых видов работ, связанных как с исследованием, так и разработкой недр на этапе поисково-оценочных и разведочных работ.

Между тем, участвовавшая в работе Общественного совета Уполномоченный по охране окружающей среды при губернаторе Воронежской области Надежда Стороженко также высказалась за то, чтобы УГМК добровольно пошла на проведение оценок воздействия.

Экоактивисты настаивают: любая хозяйственная деятельность на объекте уже означает фактическое начало работ, тогда как компания-разработчик заявляет, что этап доразведки нельзя рассматривать в качестве отправной точки хозяйственного освоения ресурсов месторождения, которое может начаться позднее по итогам вынесенного геологами экспертного заключения.