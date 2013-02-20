Одобрен закон о штрафах за вредную информацию для детей в интернете

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20 февраля 2013, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]

Совет Федерации на заседании сегодня, 20 февраля 2013 года, поддержал закон, который вводит штрафные санкции тем, кто предоставляет в сети доступ к вредной для детей информации.



При этом операторы связи, которые осуществляют коллективный доступ пользователей к интернету, от ответственности освобождены.

Согласно одобренному Совфедом закону, административной ответственности подлежат лица, открывающие доступ к массовой информации, передает ria.ru. Наказание последует в том случае, если эти лица не будут соблюдать административные и организационные меры, технические, программно-аппаратные средства защиты детей. В соответствии с документом, за нарушение этих норм предусматривается штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица и от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для юрлиц.

1 ноября 2012 года в России вступил в силу закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Он был принят Госдумой в декабре 2010 года и подписан президентом в начале 2011 года. Этот документ, в частности, устанавливает административную ответственность за распространение информации, которая содержит в себе детскую порнографию, пропаганду наркотиков и самоубийства.



