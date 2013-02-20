После драки в Петербурге азербайджанская диаспора займется воспитанием земляков

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20 февраля 2013, 19:07 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Валентина Карелова, Санкт-Петербург ]

Фото www.vse-foto.ru

Председатель азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Вагиф Мамишев заявил, что среди его соотечественников будет проведена разъяснительная работа, касающаяся правил поведения в Северной столице.

К воспитательным мерам азербайджанская диаспора решила прибегнуть после массовой драки, которая произошла в Петербурге во вторник. В конфликте участвовали около 20 человек. В результате на больничных койках с различными ранениями и травмами оказались четыре человека. На месте происшествия были обнаружены брошенные нож, бейсбольная бита, 2 травматических пистолета и гильзы от дробовика.

По предварительным данным, причиной «боевых действий» стал возникший ранее в Азербайджане конфликт двух семей. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.

«Уважаемые соотечественники, прошу Вас в моем лице услышать и правильно понять обращение всех членов совета и аксакалов «Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга» о том, что каждый из нас представляет богатую культуру и самобытность нашего древнего народа и должен достойно соответствовать этому в городе Санкт- Петербурге. И, следовательно, каждому необходимо обозначить правомерность целей своего пребывания в этом городе, помнить о законодательстве Российской Федерации и строго этому придерживаться!», - говорит Мамишев.

По его словам азербайджанская диаспора многочисленна и если каждый из горожан проведет разъяснительную работу о правилах поведения на территории Российской Федерации: среди друзей, родственников, в высших учебных заведений и профессиональных училищах, в семьях, то результат будет ощутимый.

«Ведь цель азербайджанцев проживающих в Санкт-Петербурге включаться в общественную жизнь города, вносить вклад в экономическое и социальное развитие города в целях нашего общего благосостояния. Санкт-Петербург сегодня - наш дом, а мир и согласие в доме зависит от каждого из нас. Я надеюсь на Вашу поддержку и понимание!», - говорит Мамишев.

Напомним, что сегодня «Азербайджанской национально-культурной автономией Санкт - Петербурга» было проведено срочное совещание по факту массовой драки во Фрунзенском районе Петербурга на котором присутствовали все члены совета и старейшины диаспоры, проживающие в городе. Каждый член совета дал отчет о своей работе и обязался укрепить контроль за деятельностью азербайджанцев своего округа. Был разработан план профилактических мероприятий среди азербайджанцев, проживающих в Северной столице.